Palladino: “Juve scuola di vita. Montero? Una delle persone più buone”

"Sono orgoglioso del percorso fatto in queste due stagioni con il Monza". Raffaele Palladino ha ripercorso in conferenza il suo arrivo in prima squadra e il tragitto compiuto da lui e la sua squadra in questi mesi. Un bilancio molto positivo che ha messo in risalto le capacità del tecnico e della società di voler puntare a restare in Serie A con un progetto e un'idea ben precisa. I brianzoli hanno raggiunto con largo anticipo la salvezza e ora contro la Juventus all'Allianz vogliono chiudere al meglio la stagione prima di pensare al futuro, compreso quello dell'allenatore: "A giugno saprete".

Palladino, conferenza Juventus-Monza: le parole Raffaele Palladino in conferenza alla vigilia della sfida contro i bianconeri ha fatto un bilancio del Monza: "Mi rende orgoglioso tutto il percorso fatto dalla passata stagione fino a quest'anno. Le due salvezze equivalgono a due scudetti. E' stato fatto un grandissimo lavoro, siamo stati una grande famiglia". Ma c'è anche qualche piccolo rammarico: "Non è il termine corretto ma sicuramente qualcos da migliorare c'è: siamo andati troppe volte in svantaggio". Il tecnico poi ringraziato tutti: "Dallo staff ai magazzinieri, ai cuochi, ai giardinieri. Tutti coloro che hanno dato un grande apporto al club". E sulla Juve di Montero: "Ho un ricordo fantastico di lui. Una delle persone più buone che io abbia conosciuto nel calcio. Dalla Primavera alla prima squadra non è facile ma si è rotta questa barriera". E con i bianconeri si chiude un cerchio: "Il calcio ti mette davanti a situazioni che ti mettono i brividi, credo molto nel destino e non è un caso aver iniziato il mio percorso qua con la Juventus e concludere questa stagione con la stessa squadra. Abbiamo battuto grandi squadre, tutte le big e domani dovremo cercare di chiudere in bellezza".

Palladino e il futuro al Monza Il tecnico ha poi parlato delle condizioni della sua squadra: "Per la partita contro la Juventus abbiamo recuperato solo Andrea Carboni che dovrebbe venire con noi mentre gli altri ancora out". E due parole sui convocati dell'Italia: "Abbiamo fatto di tutto per far rientrare qualcuno dei nostri, ma non sono il Ct. Spalletti è bravissimo a fare il suo mestiere e avrà fatto le sue valutazioni". Poi è andato sul successo dell'Atalanta in Europa League: "Ho tifato per loro e mi sono goduto la partita. Sono molto felice che un allenatore italiano sia tornato a vincere in Europa". In chiusura sul futuro: "Ai primi di giugno saprete la mia decisione. Monza bellissima realtà. Il primo giorno che sono arrivato qua la Serie A era un sogno ed oggi è realtà. Le pagine del Monza da scrivere sono ancora tante, e sono certo che saranno bellissime".

