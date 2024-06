Allegri, futuro e idea Monza: "Galliani, prendi Max e vai in Champions"

Dopo la notizia della risoluzione del contratto tra Allegri e la Juventus, continua a tenere banco il futuro dell'ormai ex allenatore bianconero. Non è infatti ancora chiaro se deciderà di tornare in panchina fin da subito, esplorando varie opzioni che potrebbero concretizzarsi in Italia o all'estero. Proprio di questo tema ha voluto parlare Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Galeone svela: "Ho consigliato Allegri a Galliani" L'ex allenatore si è espresso sul futuro del suo pupillo, scartando subito l'opzione Arabia Saudita: "Non credo che andrà lì, ha già abbastanza soldi e se vai in quel campionato lo fai solo per quello. Ho detto a Adriano Galliani di riprendersi Max. Glielo consigliai anche quando dal Cagliari andò al Milan e poi vinse lo scudetto. Ho detto ad Adriano ‘Prendilo, gli fai un triennale e così porta il Monza in Champions League e realizza il sogno di Berlusconi’. Mi ha risposto che non ha tutti questi soldi".

Galeone: "Conte-Napoli? Spero sia un colpo importante" Galeone ha poi commentato anche la firma di Antonio Conte con il Napoli dopo l'ufficialità arrivata nelle scorse ore: "Spero sia un ottimo colpo per loro. Ancelotti non ha fatto bene in azzurro, così come Gattuso. Benitez e Spalletti invece sì, il Napoli se li sognerà ancora per un po’. Conte è comunque un colpo importante, poi gode di ottima stampa e l’opinione pubblica lo stima".

© RIPRODUZIONE RISERVATA