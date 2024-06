Nesta verso il Monza, accordo vicino: i dettagli della possibile intesa

Il Monza avrebbe definitivamente deciso il dopo Raffaele Palladino . Con il tecnico partenopeo accasatosi ufficialmente alla Fiorentina , Adriano Galliani e il club sarebbero giunti alla conclusione su chi guiderà i biancorossi nella prossima stagione. Salvo sorprese impreviste, sarà Alessandro Nesta l'allenatore dei brianzoli per il campionasto 2024/25.

Monza, Nesta per il dopo Palladino

L'attuale tecnico della Reggiana sarebbe in procinto di chiudere l'accordo con il Monza nelle prossime ore, vivendo così la sua prima stagione da allenatore in Serie A. Nesta dovrebbe siglare un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni (ovvero la permanenza nel massimo campionato). L'ufficialità dell'accordo dovrebbe arrivare una volta sistemati gli ultimi dettagli con la Reggiana.