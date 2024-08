Fininvest tratta il Monza con investitori americani: a San Siro anche l'ad

Mentre in campo si disputava la sfida nella memoria del grande Presidente, di Milan e Monza, negli uffici di Fininvest si gioca tuttora quella per la cessione delle quote societarie dell’ ultimo amore calcistico di Silvio Berlusconi . Nel prepartita ha parlato anche Adriano Galliani , tornato in Brianza dopo trent’anni di rossonero, dirigente dei grandi successi milanisti ma anche della prima storica promozione della squadra che tifava da bambino e che ha tifato per tutta la vita. "È una partita dedicata alla persona che ha portato il Milan in vetta al mondo e il Monza per la prima volta in 110 anni di storia in Serie A. Provo un assoluto affetto nei suoi confronti, ma lo provano tante persone, tutti coloro che lo hanno conosciuto. È una serata particolare". Anche perché sulla panchina biancorossa da qualche settimana siede Sandro Nestra , uno che ha firmato parecchie imprese in maglia rossonera.

Monza: possibili intestimenti Usa

Galliani ci mette anche uno spruzzo di calciomercato ("Szczesny? Non illudiamo nessuno, ma non diciamo nemmeno impossibile al mondo"), ma nessun accenno alla possibile vendita delle quote di maggioranza della società. Anche se c’è molto di vero nelle voci che circolano da qualche giorno. Si parla di potenziali investitori statunitensi. Dalla scomparsa del capostipite, la famiglia non ha mai fatto mancare il sostegno economico all’impresa sportiva di mantenere una squadra in Serie A, ma l’impegno finanziario è imponente, come dimostrato dal passivo dell’ultimo bilancio, un -60 milioni che eleva ulteriormente gli investimenti perpetrati per portare la squadra al massimo livello del calcio italiano. In tribuna al Meazza era presente anche l’Ad di Fininvest Danilo Pellegrino.

La holding dei Berlusconi cerca da tempo qualcuno che possa sostenere i costi ed è uscita allo scoperto una nuova occasione. Smentita l’origine texana dell’offerta, si sa ancora molto poco dell’identità dei possibili investitori. Meno ancora di quando alla porta bussò Orienta Capital Partners la scorsa primavera; un affare che sembrava fatto e poi sfumò per dettagli economici. In passato ci furono anche i colloqui con il magnate greco Evangelos Marinakis e forse pure un dialogo con RedBull. Oggi sul tavolo non c’è solo l’interessamento “stelle e strisce”, ma sicuramente è quello più concreto ed in fase avanzata. E così dopo Milan, Atalanta e Inter, il Monza potrebbe diventare la quarta squadra lombarda di Serie A a parlare americano, per un passaggio alle proprietà straniere sempre più comune.