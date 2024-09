Allegri al matrimonio 'simpatico' di Galliani con Helga Costa: invitati vip e dettagli

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, 80 anni, ha detto "sì" nel pomeriggio alla storica compagna Helga Costa, 57 anni, in una cerimonia civile e blindatissima in Municipio a Monza. A celebrare le nozze è stato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, mentre l'avvocato Cristina Rossello e Gigi Marzullo hanno indossato i panni dei testimoni dello sposo.

Galliani, matrimonio blindato a Monza

Galliani è arrivato in Comune intorno alle 16 e ha preferito defilarsi da telecamere e fotografi, così come la sposa che pochi minuti dopo lo ha raggiunto a bordo di un suv nero. Lui in completo scuro e lei con indosso un raffinato tailleur bianco sono saliti al secondo piano del Comune, interdetto a cronisti e curiosi, dove il sindaco ha celebrato un "matrimonio simpatico", come lo ha definito lui stesso, alla presenza di pochi intimi. La "scelta di sposarsi a Monza è stata una scelta di cuore", ha commentato brevemente Rita Galliani, sorella dello sposo. Al termine della cerimonia il sindaco Pilotto ha parlato ai giornalisti, riconoscendo di avere "visioni differenti su tante cose" rispetto a Galliani, ma di parlare la sua stessa lingua in tema di "pragmatismo". Poi ha aggiunto: "È certamente una persona che ama il Monza Calcio, questo lo vediamo tutti, ma anche la città di Monza, come dimostra la scelta di sposarsi qui".