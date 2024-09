Monza, Nesta torna sull'Inter: "L'errore dell'arbitro è stato grave..."

Dopo il pareggio a sorpresa ottenuto contro l' Inter , con il rimpianto per la vittoria sfiorata nel finale, Alessandro Nesta è tornato a parlare nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Bologna . Una sfida importante in chiave salvezza, visto che i brianzoli hanno attualmente tre punti in classifica e cercano ancora il primo successo della loro stagione proprio come la formazione di Italiano.

Nesta su Monza-Inter: "L'errore dell'arbitro è stato grave"

L'ex difensore è tornato sull'1-1 contro l'Inter, parlando delle polemiche relative alla mancata concessione del vantaggio a Pessina nei minuti finali: “Quando pareggia una big come l'Inter è una mezza sconfitta, viene vista come una tragedia e viene anche enfatizzato poco il lavoro delle piccole. L'errore dell'arbitro Pairetto? In diretta non abbiamo colto la gravità dell'errore, ma in ogni caso io devo restare tranquillo. Tutti gli hanno dato addosso perché l'errore è stato grave, ma se n'è reso conto subito anche lui”.

Monza, Nesta: "Bologna? Siamo pronti a vincere"

Spazio poi ala sfida al Bologna, con la voglia di centrare la prima vittoria stagionale: "Siamo pronti per vincere, soprattutto davanti siamo molto forti. Ci sono giocatori che possono migliorare e hanno un grande potenziale, mi auguro che possa arrivare presto il successo. Bologna affaticato dopo la Champions League? Sicuramente è un'opportunità, dobbiamo provare a vincere senza pressioni. Il Monza è crescita e sta andando sempre meglio. Italiano lo conosco da tempo, è molto forte e sa come ottenere i risultati. Giocano uomo su uomo a tutto campo e mettono sempre grande pressione, non credo che sarà una partita bellissima. Gli episodi decideranno la gara, da parte nostra dobbiamo provare ad imporci".

Nesta: "Gli svincolati chiedono troppo..."

Infine il punto sugli infortuati ed eventuali nomi per allungare la rosa nel mercato svincolati: "A breve toccherà a Sensi, è un giocatore importante per noi. Gagliardini, Vignato, Ciurria e Birindelli sono ancora fuori, mentre Djuric e Maldini hanno saltato un allenamento ma ci saranno entrambi. Gli svincolati chiedono tanto, per ora restiamo così. Poi a gennaio si vedrà".

