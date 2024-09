Nesta e il ko Monza: "Napoli superiore a tutti. Buona partenza, poi..."

NAPOLI - È crisi nera per il Monza di Alessandro Nesta. Nel giorno del compleanno di Silvio Berlusconi, che oggi avrebbe compiuto 88 anni, i brianzoli cadono al Maradona contro il Napoli sotto i colpi di Politano e Kvaratskhelia che mettono in ghiaccio risultato e partita in soli 11 minuti, dal 22' al 33'. I biancorossi, che in settimana hanno battuto 3-1 il Brescia nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Nel postpartita il tecnico dei lombardi ha commentato così il ko contro la nuova capolista: "Per me, dopo una buona partenza, abbiamo smesso di tenere palla, quando non ci hanno pressato abbiamo forzato la giocata, ci hanno fatto due gol, per difenderti bene devi tenere palla meglio, altrimenti vai in affanno".