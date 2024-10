Nesta su Monza-Roma: "Arbitro della Capitale? Magari La Penna è della Lazio..."

"L'arbitro La Penna di Roma? Magari è della Lazio...". Ha riso e scherzato Alessandro Nesta in conferenza nonostante il momento del Monza non sia dei più positivi. Stemperare la tensione dopo la scelta di andare in ritiro per preparare la sfida contro i giallorossi: "L'abbiamo deciso insieme perché può servire, vedremo". Una gara speciale per lui che, in carriera, ha vestito la maglia dei rivali biancocelesti. Proprio alla vigilia ha parlato alla stampa proprio il tecnico dei brianzoli che ha analizzato anche il momento e la condizione della squadra.

Nesta, conferenza Monza-Roma Alessandro Nesta ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma: "Una gara importante e non solo per la classifica a prescindere dall'avversario. La vittoria ci darebbe molto, per questo dovremo essere lucidi e dare un segnale. Juric mi piace molto. Pisilli? Già in Primavera si vedeva fosse forte, ora deve confermarsi a questi livelli". Sul futuro e il rischio esonero: "Venderò cara la pelle per risollevarmi. Critiche? Non guardo i social". Sul modulo: "Faccio scelte in base alle indisponibilità e dipende anche dal periodo di condizione dei ragazzi".

Poi il tecnico ha parlato di Galliani: "Ha pranzato assieme a noi, ci ha dato la carica e detto di svegliarci in senso positivo". Sulle condizioni della squadra: "Birindelli e Mota sono recuperati. Ciurria sta megllio ma devo vedere se portarlo in panchina. Sensi e Gagliardini sono out". Nesta ha poi raccontato la crescita di Maldini: "Daniel è speciale, sta crescendo molto e sono contento della chiamata dell'Italia". A chiudere sul dubbio in porta: "Turati è il nostro titolare, Pizzignacco lo sarà tra qualche anno".

© RIPRODUZIONE RISERVATA