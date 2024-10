Gabelli, 100 milioni pronti per il Monza. Ma Galliani resterà al vertice

Mario Joseph Gabelli, 82 anni, nato a New York, figlio di immigrati negli Stati Uniti da Solignano (Parma), è il patron di Gamco, fondo americano che gestisce 32 miliardi di dollari (al cambio odierno 29,1 miliardi di euro) distribuiti fra oltre 800 aziende quotate. Secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio personale oscilla attorno ai 2 miliardi di euro. Gabelli sta trattando l'acquisto del Monza con Fininvest, proprietaria del club da quando Silvio Berlusconi lo rilevò nel 2018, portandolo in quattro anni dalla Serie C alla storica promozione in Serie A , dove milita per la seconda stagione consecutiva e, attualmente, è penultimo in classifica (4 pareggi, 3 sconfitte, 4 punti, 5 gol fatti, 9 subiti).

L'offerta di Gamco

Secondo fonti americane, l'offerta base di Gamco parte da 100 milioni di euro per l'acquisizione del 100%, sebbene Fininvest stia vagliando la possibilità di rimanere nel Monza quale socio di minoranza. Adriano Galliani, vicepresidente vicario amministratore delegato del club, artefice primo della rinascita biancorossa in questi anni, resterebbe al vertice operativo. La trattativa è già entrata nel vivo: risulta sia stata effettuata la due diligence dei conti brianzoli. Il Monza ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2023 con una perdita di 60,3 milioni di euro, 4, 9 in meno rispetto ai 65,4 milioni di euro registrati nel bilancio 2022. Il Sole 24 Ore ha individuato in Alec Boccanfuso, di Gamco Investor, il manager che sta conducendo l'operazione, supportato da Palella Holdings che fa capo a Salvatore Palella, imprenditore italiano che vive negli Usa.

Serie A, quante proprietà straniere

La parte legale è seguita da Deloitte Legal e dallo Studio Rappazzo, con sedi a Milano e a Roma. Gabelli ha fondato Gamco 48 anni fa. La sua discesa in campo per il Monza conferma quanto gli investitori stranieri siano sempre più interessati alla Serie A, americani in prima fila. Se il miliardario italo-americano acquisisse il Monza, la sua diventerebbe l'undicesima proprietà non italiana di un club del massimo campionato. Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Genoa, Parma e Venezia sono a stelle e strisce; il Bologna è canadese; il Como è indonesiano; il Genoa è del fondo statunitense 777 Group che l'ha messo ufficialmente in vendita in questi giorni. A sé stante l'Atalanta: ne sono comproprietari Antonio Percassi e Stephen Pagliuca, presidente di Bain Capital e comproprietario anche dei Boston Celtics.