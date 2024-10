Galliani: "Nesta mai in discussione. Maldini all'Inter? Lasciatemi stare"

Dopo un difficile avvio di stagione, il Monza ha finalmente conquistato i primi tre punti in classifica. E lo ha fatto su di un campo storicamente difficile come quello dell'Hellas Verona, imponendo il suo gioco e mostrando sprazzi di ottimo calcio . Una boccata d'ossigeno per Alessandro Nesta , chiamato a continuare quanto di buon fatto da Raffaele Palladino, suo predecessore. L'amministratore delegato della compagine lombarda Adriano Galliani , raggiunto all'entrata della sede della Lega Serie A , ha rilasciato ai taccuini della stampa diverse considerazioni, dal futuro del tecnico biancorosso alla situazione legata al gioiellino Daniel Maldini .

Le parole di Adriano Galliani

Su Nesta sembrava addensarsi qualche nube minacciosa generata dalla mancanza di risultati positivi. Ma la vittoria veronese sembra aver fatto tornare il sereno. Parola di Galliani. "Quando si vince, meglio. Però la squadra è importante, poteva non perdere in altre occasioni, ma Nesta non è mai stato in pericolo. Il suo lavoro lo giudico in maniera positiva, anche perché l'ho scelto io".

Una delle tre reti che hanno permesso ai ragazzi allenati da Nesta di vincere a Verona è stato un lancio lungo di Turati, spizzato da Djuric che ha mandato in porta Bianco. Uno schema da sempre consigliato dal compianto Silvio Berlusconi: "Pazzesco. Io è tutto l'anno che continuo a dire alla seconda punta e agli altri di scattare verso la porta quando il pallone è diretto a Djuric perché tanto lui la spizza sempre, è l'attaccante che vince più contrasti aerei nei primi cinque campionati europei. Ricordo sempre il gol di Pessina a Salerno, fu proprio così. A Nesta ho detto che l'unico schema su cui lavorare è questo: lancio lungo del portiere, spizzata di Djuric e gol. Questo è lo schema da applicare".

Galliani sul futuro di Maldini

Le ultime prestazioni e il recente debutto in Nazionale hanno messo in allerta i grandi club, pronti a lanciare l'assalto a Daniel Maldini. Alla finestra ci sarebbe anche l'Inter, ma non ditelo a Galliani...: "Lui all'Inter? Non ci hanno mai fatto richieste, non esiste. Poi io sono milanista, lasciatemi stare. Non ho mai parlato di Maldini con Marotta e con nessuno di lui. Con il giocatore parlo tutti i giorni, per domenica dovrebbe recuperare ma non ne ho mai parlato con nessuno".