Furia Nesta: "Regolamento folle, il calcio è altro. Arbitri ci chiedono scusa"

MONZA - Nonostante un buonissimo primo tempo, il Monza si arrende di fronte al Milan, vittorioso grazie al colpo di testa di Tijjani Reijnders. I brianzoli si vedono annullare un gol di Mota per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez e in più occasioni sbattono contro il muro eretto da Mike Maignan. Per i biancorossi quinto ko in campionato, ma Alessandro Nesta non ci sta e ai microfoni di Sky Sport sfoga tutta la propria frustrazione: "C'è rabbia, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. In due partite ravvicinate contro Atalanta e Milan abbiamo fatto due grandi partite. Potevamo fare 4 gol nel primo tempo. Uno lo abbiamo fatto, così come a Bergamo. C'è però un regolamento folle. Esiste il contatto fisico. A Bergamo ci hanno chiesto scusa, ma intanto stiamo perdendo punti. Stiamo complicando il calcio. Una volta era più semplice capire i contatti e adeguarsi al metro di giudizio dell'arbitro. Il regolamento si deve adeguare al calcio e non viceversa".