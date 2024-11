Dopo il Milan ecco la Lazio: Nesta, incrocio speciale con i biancocelesti

Dopo il Milan , la Lazio . Un colpo dopo l’altro al cuore di Sandro Nesta , che in pochi giorni si ritrova di fronte praticamente tutta la sua vita da calciatore. Con i rossoneri il suo Monza ha disputato una prova di grande intensità, non a caso elogiata da Fonseca inusualmente dopo la vittoria sul Real. Il vantaggio di Mota Carvalho annullato tra le polemiche, le tante occasioni create, tutto frustrato dal contropiede chiuso da Reijnders. I risultati sugli altri campi hanno fatto il resto, spingendo i brianzoli sul fondo della Serie A insieme a Lecce e Venezia. Per questo il Monza arriva alla partita di domani con un disperato bisogno di un esito positivo. Per il match la squadra scenderà in campo indossando la maglia speciale con i simboli della nuova campagna ideata in collaborazione con lo sponsor Motorola e Telefono Rosa, che quest’anno si allarga anche a Uyba nella pallavolo e Varese nella pallacanestro.

L'iniziativa del Monza

Sulla divisa saranno stampati il simbolo e lo slogan dell’iniziativa contro il revenge porn pensata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: “Non mi violare”. «Siamo orgogliosi di contribuire a questo movimento, per temi che sono ben al di sopra il calcio», ha detto Adriano Galliani durante la presentazione. «Come società il nostro impegno non manca, ma voglio ricordare in particolare quello che stiamo facendo con i ragazzi per l’educazione all’utilizzo etico della tecnologia, attraverso il format Storie biancorosse, o l’adesione al progetto Tutela dei minori o ancora con gli incontri con i professionisti del settore. Credendo nei doveri sociali del nostro lavoro, stiamo cercando, insomma, di far crescere degli uomini e non solo degli atleti». Con la divisa speciale Nesta potrà schierare anche i due biancorossi convocati in nazionale. Maldini ormai fa parte del gruppo dell’Italia di Nations League e ci sarà anche per Belgio e Francia, mentre Bianco è stato richiamato dall’Under21. Entrambi sono reduci da un buon momento personale, seppur la squadra sia sempre impantanata nei bassifondi della classifica. Da questa settimana il tecnico ha quasi tutta la rosa a disposizione: Birindelli ci sarà, così come Ciurria ed è rientrato in gruppo anche Petagna, insieme al capitano Pessina che aveva saltato il Milan per una botta rimediata a Bergamo. Per quanto riguarda l’undici iniziale però non si andrà molto lontano da quello visto nelle ultime uscite, perché Nesta si aspetta che dopo tanto seminare arrivi quantomeno una parte del raccolto.