Monza, Nesta: "Maldini ha cambiato la partita, deve sentirsi più leggero"

Dopo essere andato sotto nel primo tempo, il Monza è riuscito a trovare il pareggio per 1-1 nel derby contro il Como. Un risultato fondamentale per la lotta salvezza, con le due squadre che rimangono al pentultimo e terzultimo posto in classifica. Una situazione di cui ha parlato l'allenatore brianzolo Alessandro Nesta nel post partita a Dazn: "Sui miei ragazzi non ho mai avuto dubbi. Sono eccezionali, responsabili e danno sempre il massimo. Ci sono partite più facili e altre più complesse, periodi in cui vincere è complicato. Dobbiamo crescere, sbloccare la classifica con qualche vittoria. Ne abbiamo bisogno".