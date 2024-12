Monza-Juve, Nesta senza un top player. De Sciglio, squalifica e ammenda

ROMA - Il Monza di Alessandro Nesta non sta vivendo un momento facile, due sconfitte consecutive ed ultimo posto a pari punti con il Venezia e domenica (ore 20:45) ospiterà la Juventus . Brianzoli che hanno confermato la fiducia all'allenatore se si stanno muovendo sul mercato per cercare di raddrizzare la stagione ma non potranno contare su Daniel Maldini per la sfida contro i bianconeri: l'ex Milan è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Maldini era diffidato ed è stato ammonito nella partita persa domenica scorsa a Lecce .

Gli altri provvedimenti

Maldini non è l'unico giocatore che non potrà scendere in campo nella 17ª giornata, squalificati anche: Saul Coco (Torino), Dodo (Fiorentina), Mattia De Sciglio (Empoli) con anche ammenda da 5 mila euro ed il capitano dell'Atalanta Marten De Roon. Per i club invece multe salate per Fiorentina e Milan (10 mila euro a testa) a causa delle intemperanze dei loro tifosi. Sanzioni lievi, sempre per via delle tifoserie, sono state fissate per Cagliari (3mila euro), Lecce (3mila euro), Bologna (2mila euro) e Torino (1.500 euro)