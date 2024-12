Casadei, idea prestito al Monza: il pressing di Galliani

Il futuro di Paulo Dybala? «Se arriva qualcosa, l’ascolteremo: per ora non c’è stato nessun contatto con altri club». Le parole del dt giallorosso Florent Ghisolfi a Italia1 nel pre-partita di Roma-Samp aprono alla possibile partenza della Joya, il cui stipendio (9 milioni a stagione, bonus inclusi) rimane troppo elevato per le casse romanista. A maggior ragione per un calciatore di 31 anni che non è più al centro del progetto tecnico. Motivo per cui dalla Capitale non si opporrebbero alla cessione del fantasista argentino, corteggiato dal Galatasaray che ha messo sul piatto un contratto fino al 2027 da 10 milioni a stagione per convincere l’ex Juve a sbarcare a Istanbul. Riflessioni in corso. Intanto la Roma ha le idee chiare per gennaio: in entrata arriveranno un terzino destro, un difensore centrale e un vice Dovbyk. In uscita ci sono Shomurodov, Sangarè e Dahl destinati ad accasarsi altrove in prestito. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio è alla ricerca di un centrocampista per rimpiazzare Castrovilli, che non rientra più nei piani biancocelesti e può risolvere il contratto con sei mesi d’anticipo. Nel mirino di Lotito e Fabiani ci sono Atangana (Reims) e Belhayane (Verona). A proposito di mediani: Gasperini ha chiesto all’Atalanta di allungare la rosa nerazzurra con un elemento di spessore che possa far rifiatare Ederson e De Roon. In tal senso la Dea ha messo nel mirino Frendrup del Genoa; mentre per Bondo al momento il Monza fa muro. Restando in Brianza: Galliani ha chiuso l’accordo per il ritorno in biancorosso di Akpa-Akpro dalla Lazio (contratto fino al 30 giugno con opzione per la stagione successiva) ed è in pressing sul Chelsea per ottenere il prestito del gioiellino Casadei.