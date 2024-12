Nesta, ko con la Juve fatale: ufficiale l’esonero dal Monza

Rivoluzione sulla panchina del Monza: è arrivato l'esonero di Alessandro Nesta. Il tecnico, arrivato in Lombardia per sostituire Raffaele Palladino, paga la sconfitta di domenica sera contro la Juventus. Non tanto per la partita in sè, quanto per il sorpasso del Venezia che relega i biancorossi sul fondo della classifica di Serie A. Il toto-nomi sulla sua sostituzione è immediatamente partito non appena sono iniziate a circolare le prime voci. La dirigenza avrebbe sondato diversi profili, ma in pole ci sarebbe Salvatore Bocchetti.