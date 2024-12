Il Monza saluta Nesta, Galliani ha deciso: Bocchetti per salvarsi

Operazione deja-vù. Affidarsi da ultimi in classifica a un giovane allenatore campano (semi)debuttante con un passato da calciatore nelle fila del Genoa di Gasperini , al quale si ispira per filosofia e principi di gioco. Salvatore Bocchetti come Raffaele Palladino . I tifosi del Monza sotto l’albero hanno trovato un regalo a sorpresa: un nuovo allenatore. Dopo la prova gagliarda contro la Juve sembrava, infatti, che Alessandro Nesta potesse beneficiare di un’ultima chance sabato a Parma . Al Tardini, invece, toccherà a Bocchetti guidare i brianzoli. Una scelta, quella operata dall’ad biancorosso Adriano Galliani , che ricorda parecchio la scommessa fatta 26 mesi fa, quando alla prima stagione in Serie A scelse di esautorare Stroppa per lanciare in panchina Raffaele Palladino .

Monza, per Nesta esonero inevitabile

Quello che a molti era sembrato un salto nel buio si sarebbe rivelata poi un’intuizione vincente. E così Galliani ci riprova per dare una sterzata alla complicata annata della squadra monzese, che occupa l’ultimo posto della classifica con appena 10 punti conquistati in 17 giornate. Numeri da retrocessione visto che Nesta ha conquistato appena una vittoria (due mesi fa a Verona). Esonero inevitabile, anche se la salvezza dista solamente 5 lunghezze. Insomma, si può ancora rimediare. A patto far punti con continuità, migliorando la tenuta difensiva e iniziando a concretizzare la mole di gioco prodotta. Più di una volta, infatti, il Monza è uscito dal campo coi complimenti degli avversari ma con zero punti in saccoccia. I casi più clamorosi in tal senso sono rappresentati dalle gare interne contro Milan, Udinese e Juventus, dove tre pareggi sarebbero andati stretti e invece si sono materializzate altrettante sconfitte.

Bocchetti per invertire la rotta, Galliani ci crede

Ora tocca a Bocchetti provare a invertire la rotta. Galliani ci crede. Tanto che ha fatto sottoscrivere al giovane allenatore 38enne un contratto fino al 2027. L’ex difensore se ne intende di imprese disperate, visto che in coppia con Zaffaroni nella stagione 2022/23 pilotò il Verona a una clamorosa rimonta culminata nella permanenza in A acciuffata nello spareggio contro lo Spezia. In Brianza metterebbero tutti la firma per rivivere una cavalcata del genere. Ovviamente col medesimo finale. Per riuscirci servono rinforzi. Il primo sarà Akpa-Akpro, che ieri ha sostenuto le visite mediche. Il mediano arriva dalla Lazio e si legherà al Monza con un contratto fino al 30 giugno più opzione di rinnovo in caso di salvezza. Nel mirino c’è un centrocampista offensivo come Casadei, per il quale si attende il placet del Chelsea al prestito e va battuta la concorrenza della Lazio. Bocchetti (vecchia conoscenza di Galliani ai tempi del Milan nel 2015) vorrebbe un attaccante e un esterno. Il Monza è pronto a cambiare pelle per evitare la B.