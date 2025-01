Il Monza torna a sperare con un Maldini così tosto 

Spalletti osserva Maldini

In fondo il quart’ultimo posto dista solo 6 lunghezze con un girone di ritorno tutto da giocare. Motivo per cui l’ad Adriano Galliani ha respinto al mittente le avance delle numerose pretendenti, che in queste settimane hanno messo gli occhi su Maldini e provato a strapparlo alla formazione monzese. In particolare per il talento classe 2001 si erano fatte avanti Atalanta e Fiorentina, pronte entrambe a tornare alla carica in estate. Se ne riparlerà, statene certi. Tra i club che monitorano con attenzione Maldini pure la Juve, che l’ha fatto visionare dai propri scout in un paio di occasione durante questa stagione. Maldini ha una clausola rescissoria da 12 milioni per le società italiane; mentre ne servono 15 per la compagini straniere. Prezzi tutto sommato abbordabili di questi tempi. Spettatore interessato alla vicenda il Milan che vanta il 50% sulla vendita. Galliani, infatti, fu abile ad accaparrarsi gratis il cartellino del fantasista, che Bocchetti sta ora provando ad impostare come falso nueve. Buona la prima nel Monday Night contro la Fiorentina. Non solo per il gran gol, ma anche per la capacità di fare reparto da solo. Chissà se avrà preso appunti in merito a questo nuovo ruolo anche Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della Nazionale era presente sugli spalti per seguire dal vivo Maldini, entrato ormai in pianta stabile nel giro azzurro. Con buona pace del Venezuela che per oltre un anno aveva tentato in tutti i modi di convincerlo ad accettare la chiamata proveniente della paese d’origine di mamma Adriana. Niente da fare. Daniel sognava e voleva solo l’Italia. Per la gioia di Spalletti. Il ct nelle scorse settimane l’aveva definito il Sinner del calcio e resta convinto che Daniel possa crescere ancora tanto, diventando un potenziale top player. Non a caso l’ha già fatto esordire con l’Italia lo scorso 14 ottobre a Udine. Fatalità del destino: proprio lo stadio in cui suo padre Paolo aveva debuttato in Serie A con la maglia del Milan il 20 gennaio 1985. Dall’illustre genitore ha preso poco. Daniel, infatti, fin da bambino ha giocato in attacco e si ispirava a Kakà, ma da papà ha imparato a credere sempre nei propri sogni e soprattutto a non arrendersi mai. Lo stesso spirito che dovrà animare da qui a maggio il Monza per evitare di sprofondare in B e completare una clamorosa remuntada salvezza. Con un Maldini così, però, le chance di restare in Serie A appaiono destinate a crescere.