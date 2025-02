Bocchetti e l’addio di Maldini: “Con l’Atalanta è difficile”. E su Keita…

La partita contro la Lazio sulla carta è proibitiva, ma il Monza deve andare anche oltre il possibile per cercare di salvarsi. La squadra di Bocchetti è reduce da tre sconfitte di fila, l’ultima pesante in casa contro il Verona. I biancocelesti al contrario sono in un ottimo stato di salute e devono riprendersi il quarto posto, dopo il sorpasso della Juventus . L’allenatore dei brianzoli renderà difficile la vita a Baroni e potrà contare anche su volti nuovi, come ha spiegato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida.

Lazio-Monza, conferenza Bocchetti

"Non è mai semplice vivere una situazione del genere ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Sono molto contento di chi è arrivato, perché sono calciatori che hanno portato entusiasmo. La squadra sostanzialmente la vedo sempre con tanta fame e cattiveria. Anche col Verona ho visto un Monza con il giusto atteggiamento. La squadra ci crede ancora" – ha spiegato Bocchetti in conferenza stampa. Poi sui nuovi arrivi: "Ganvoula ha iniziato subito a far vedere bellissime giocate. Ho parlato personalmente con il giocatore e vuole aiutare la squadra. Nell'allenamento di rifinitura deciderò chi giocherà tra lui e Petagna. Keita Balde invece è arrivato da qualche giorno e si allenerà con noi. Fino a questo momento devo dire che l'ho visto bene. Per come si comporta sembra che sia con noi da tanto tempo. Lo valuteremo in queste settimane". Sugli avversari - "Squadra forte poco da dire, hanno dei giocatori di altissimo livello. Sono curioso di vedere come risponderemo a livello difensivo. Gli indisponibili? Ad oggi nessuno è recuperato, vediamo durante la giornata della vigilia se cambierà qualcosa. Turati si è allenato ma dobbiamo valutarlo. Per il ruolo di portiere sono sereno perché in alternativa c'è Pizzignacco".

Infine un giudizio sul mercato: “Io non ho visto uno smantellamento da parte nostra, i giocatori che abbiamo perso sono di livello ma dovevamo cambiare qualcosa. E poi quando chiamano squadre come Milan o Atalanta è difficile dire di no. Allo stesso tempo mi aspetto molto da chi è arrivato. Cambiando tanti calciatori ci sarà da lavorare ancora di più, a maggior ragione non avendo tanto tempo a disposizione. Zeroli? Anche lui si è messo subito a disposizione e possiamo contarci. Chi dimostra di essere da Monza giocherà".