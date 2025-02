Bocchetti esonerato, Nesta-bis al Monza: mission impossible? La mossa di Galliani

MONZA - Quattordici partite per una salvezza praticamente mai vista prima. È il tempo che spetta a Nesta al suo ritorno sulla panchina del Monza . Era stato esonerato alla 17ª giornata, con dieci punti fatti, a cinque di distanza dalla linea salvezza. Riprende l’incarico con soli tre punti in più, sette giornate in meno e soprattutto a otto lunghezze di distacco dall’Empoli quart’ultimo. All’epoca pagò non tanto la sconfitta con la Juventus , ma la pessima figura di qualche giorno prima a Lecce , una prestazione davvero insufficiente, una delle poche in cui era veramente sembrato che non avesse più il controllo degli eventi. Peraltro costellati addirittura da segnali positivi, come l’incredibile autorete della parità di Dorgu o il primo dei due rigori parati da Turati quest’anno. Segnali non compresi dal gruppo, che sparì dal campo il secondo tempo chiudendo una partita, per la prima volta nella sua storia, senza conclusioni nello specchio della porta.

Nesta per il miracolo

Ora Nesta è chiamato a ripartire proprio dal Lecce, ma in casa, all’U-Power Stadium, in quella che per il suo Monza è praticamente una gara da dentro fuori. I salentini sì che hanno tratto vantaggio dal cambio in panchina, con Giampaolo hanno ottenuto 15 dei 26 punti complessivi, nelle stesse dodici partite che aveva avuto a disposizione anche Gotti. Senza una vittoria, si abbassa il sipario sulla stagione e si comincia a pensare alla prossima. Una categoria più in basso. Come peraltro pare abbia già iniziato a fare la società, che si è alleggerita nelle trattative di gennaio di qualche contratto pesante e ha incassato l’incassabile con le due giovani stelline, Bondo e Maldini, rimpiazzandoli con sconosciuti e talentini in prestito. Con una rosa depauperata da mercato e infortuni, per Nesta la missione diventa improbabile, certamente più complicata di quando era stato allontanato. Lui continua a crederci, altrimenti non avrebbe accettato. Chi gli è vicino ha raccontato di un uomo scosso il lunedì dell’esonero, pensando di pagare colpe non del tutto sue e di meritare più tempo. Per riprendersi e giocarsi fino in fondo la sua prima possibilità in Serie A, è tornato in tutta fretta da un evento Fifa in Sudafrica in qualità di Campione del Mondo.

Calendario difficile

Ha accettato senza esitazioni e sarà in campo oggi pomeriggio per il nuovo primo allenamento. Nell’epoca dei tre punti a partita, solamente il Crotone si è salvato partendo da tredici punti o meno dopo la 24ª giornata (ma non era ultimo) e nessuno ce l’ha fatta dopo aver conquistato solamente due vittorie nello stesso periodo. Peraltro, Nesta ne ha ottenuta solo una, quella dell’andata in trasferta a Verona. L’unico altro successo porta la firma di Bocchetti, all’inizio del ritorno con la Fiorentina. Per nessuno dei due la media punti ovviamente avrebbe garantito alcunché. Anche per questo l’unica speranza del Monza è dare una svolta completa alla stagione, considerando che per la salvezza serviranno almeno 7 vittorie, condite pure da qualche altra risultato positivo qua e là. Il calendario non aiuta, visto che i biancorossi brianzoli devono ancora incontrare 6 delle prime 7. Anzi forse la fase migliore, quella della potenziale rinascita, se la sono giocata con Bocchetti in panchina, sconfitto a Parma, con il Cagliari, con il Genoa e con il Verona, tutte occasioni per fare punti, soprattutto perché scontri diretti. Incredibilmente il Monza non è la peggior squadra delle ultime cinque giornate, ma ha conquistato solamente tre punti nelle ultime dieci e la situazione è sempre più nel dramma sportivo. In Brianza è vietato fare tabelle, fondamentalmente perché non servono, l’unica strada è vincere le partite.