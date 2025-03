Monza, Nesta: "L'Inter può lasciarci qualcosa. Inzaghi mi ha stupito"

Monza, Nesta: "Rimpianto esonero? Potevamo fare di più"

Nesta si è quindi espresso sulla rosa che ha attualmente a disposizione, modificata profondamente dal mercato di gennaio: "I nuovi hanno bisogno di tempo e magari anche un contesto diverso, ma al momento la situazione è questa. Sono ragazzi interessanti, ma per giocare determinate partite hanno bisogno di un percorso più lungo. Non li bocciamo, ma nel giudizio dobbiamo considerare anche il contesto in cui si trovano. Magari anche per questo siamo un pò in difficoltà. Inter squadra di un altro pianeta rispetto a noi? Sì, noi dobbiamo trovare un equilibrio perchè aspettarli e attenderli non è la strada giusta. Se contro questi giocatori stai sempre basso e pensi sempre alla fase difensiva prima o poi il gol lo prendi. Comunque abbiamo recuperato Caprari e Castrovilli sta bene, ha passato una buona settimana. Pessina lo portiamo, ma non è ancora pronto per giocare. Le contestazioni nei nostri confronti? Ci stanno, è normale. Per la formazione vediamo, devo ancora decicere. Ci sono poche cose da sistemare prima di fare le scelte. Rimpianti per l'esonero? In alcuni momenti la squadra andava bene, potevamo magari raccogliere qualcosa in più in determinate partite. Quattro o cinque punti in più li potevamo fare".