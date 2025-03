Nesta torna sull'Inter e punge: "Inzaghi sempre in campo, non va bene"

Inter-Monza, Nesta: "Io ammonito, ma Inzaghi..."

Così Nesta: "Per me il quarto uomo è stato troppo vicino a me, è stato sempre vicino a me. E c'era Simone che, con tutto il bene che gli voglio, era sempre in campo. Perciò già non va bene per me. Poi si può sbagliare, mi ha ammonito perché ho forzato, mi aveva avvisato e ci sta, però sempre vicino a me... Dall'altro lato c'era più casino, però vabbè (ride ironicamente, ndr), va bene così. Sono andato a casa e ho rivisto gli episodi, sul terzo gol dell'Inter non ho ancora capito: se ha spinto, non ha spinto, se è entrato o non è entrato. Io ho protestato su un paio di falli per me grossi a metà campo che doveva fischiare: aveva preso quella strada, non la può cambiare. Dacci una direzione, l'arbitro deve darla così sai cosa fischia e cosa non fischia: per me quei falli erano da chiamare. Però è passato: Inter o non Inter, fallo o non fallo dobbiamo concentrarci sul Parma".

E a proposito della gara col Parma: "Dobbiamo solo vincere. Sarà una partita diversa rispetto a quella della settimana scorsa, chiaro che l'Inter lasci più spazi, mentre il Parma per forza di cosa sarà più chiuso. Giochiamo contro un'avversaria che come noi lotta per la salvezza, una rivale che avrà le sue incertezze. Noi non possiamo fare calcoli, dobbiamo giocare con il cuore, chi ne avrà di più vincerà la partita. Tutti sono consapevoli dell'importanza di questa partita, se perdiamo siamo finiti".