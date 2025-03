Il Monza crolla a Cagliari e Nesta sbotta: "A fine anno parlerò"

"Facciamo tante buone partite ma non vinciamo, c'è qualcosa che non funziona". Dopo la bruciante sconfitta sul campo del Cagliari , il tecnico del Monza Alessandro Nesta mastica amaro. Oltre ad aver perso malamente un importante crocevia per la salvezza con un netto 3-0 , a non soddisfare l'allenatore è l'atteggiamento messo in campo dai suoi ragazzi. Nell'immediato post-partita ha affidato ai microfoni della mixed zone il suo personale "sfogo".

Cagliari-Monza 3-0, le parole di Nesta

"Abbiamo fatto un buon primo tempo ma abbiamo tirato poco, siamo arrivati tante volte in area ma poi torniamo indietro, dobbiamo essere più cattivi o finisce che ci muoviamo, spostiamo la palla ma poi bisogna far male. Facciamo tante buone partite ma non vinciamo, c'è qualcosa che non funziona, non è solo sfortuna, nei momenti decisivi non siamo così tosti da non dare vantaggio all'avversario. Abbiamo fatto una buona partita con il Parma e ci ha pareggiato, siamo andati 2-0 sull'Inter ma loro fanno un altro sport e abbiamo perso. Oggi ancora ci è mancato qualcosa che credo sia la cattiveria di vincere le partite altrimenti non mi spiego perché non vinciamo mai". Esordisce così Nesta ai microfoni di Dazn, e aggiunge: "Abbiamo fatto le cose come dovevamo farle, dobbiamo essere più tosti, non è possibile che ogni episodio sia contro di noi e andiamo sotto, su ogni campo vai ti serve la cattiveria o diventa difficile. Per la partita fatta oggi non potevamo perdere mai 3-0. È una cosa che ci portiamo da inizio anno, non dipende dai giocatori, bisogna fare di tutto per portare a casa la vittoria e questo ci è mancato sempre. Da giocatore ho vinto partite sporche anche giocando male e questo non lo vedo in questa squadra. Abbiamo cambiato giocatori, soluzioni, ma non è quello, bisogna trovare la convinzione giusta da qui alla fine".

Ma il tecnico biancorosso è un fiume in piena: "Arrabbiato? No, deluso. Abbiamo avuto il dominio nel primo tempo, avremo dovuto continuare a fare pressione. Se vuoi fare gol devi rischiare la giocata, tirare. Ci è mancata la costanza di mettere sotto pressione l'avversario. Non c'è nessun alibi, ci dobbiamo sporcare sennò non andiamo da nessuna parte. Nel finale ho provato a fare ricorso a tutte le energie offensive, ma niente. Precarietà societaria? A fine anno parleremo di tante cose. Oggi non fa bene al Monza. La città ci tiene e meriterebbe una giornata di gloria. Alla fine vedremo".