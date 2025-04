Nesta a sorpresa sul futuro al Monza: "Non mi confermerei"

Le ultime otto giornate per chiudere al meglio la Serie A . Al Monza di obiettivi ne sono rimasti pochi, soprattutto alla luce degli ultimi risultati e dell'ultima posizione in classifica. L'aritmetica ancora non condanna i brianzoli, ma le speranze di salvezza sono ormai ridotte al lumicino. Nel weekend, però, c'è la sfida contro il Como . Un derrby importante sotto tanti punti di vista, soprattutto per trovare una vittoria storica tra le mura amiche: "È un’opportunità per rimanere nella storia del club" ha sottolineato Nesta in conferenza.

Nesta, Monza e il futuro

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida della stima di Fabregas: "Lo ringrazio per le parole. Ricambio e devo dire che mi è piaciuto il suo modo di fare calcio perché sa trasmettere idee. Bisogna solo fargli i complimenti. Il derby per il Monza è una gara importante, ma ci è sempre mancato qualcosa. Non salviamo la stagione vincendo questa partita ma sarebbe importante. Spero sia la giornata di tutti, di chi se la merita e può fare tutto per entrare nella storia. Pessina? Se fosse tornato sarebbe stato un premio anche per lui".

Sulla stagione: "Penso al derby . Penultimo o ultimo vuol dire che sei retrocesso. Conferma? Io non mi confermerei per come è andata l'annata". In questi giorni a Monza è stato scelto un percorso con il mental coach: "Credo nei percorsi individuali e ogni giocatore deve essere seguito, soprattutto le generazioni di oggi ne hanno bisogno. Non è una vergogna, possono averlo tutti. Io penso che un giocatore possa essere seguito anche al di fuori di qua". A chiudere ha parlato del passato e la reazione: "In carriera ho sempre avuto tanti infortuni, bisogna reagire alla difficoltà. Questa è la forza, tutti i calciatori e le persone hanno difficoltà nella vita. È come reagisci alle difficoltà, quello cerchiamo di trasmettere. Bisogna raccontare anche gli episodi negativi, è facile raccontare solo quello che abbiamo vinto. Il grande campione ha problemi, come li risolve è quello che fa la differenza. I problemi ci saranno sempre, devi avere il fuoco per tirarti fuori dalle situazioni".