Nesta: “Juve avvelenata. Tudor? Lo ricordo come uno tosto anche se…”

"Ci siamo posti un obiettivo da qui a fine stagione". Alessandro Nesta ha parlato con chiarezza in conferenza, nonostante una classifica che vede il Monza con un piede e mezzo in Serie B . Ultimi e con appena quindici punti conquistati, ma con la volontà di non voler essere "la peggior squadra con meno punti a retrocedere nella storia". Una situazione d'emergenza anche per quanto riguarda gli infortunati con ben sette assenti in vista della trasferta contro la Juventus di domenica. Proprio quella contro i bianconeri è la prossima gara dei brianzoli e il tecnico ha analizzato la sfida in conferenza nell'antivigilia della sfida.

Nesta, conferenza Juventus-Monza

Alessandro Nesta ha analizzato la prossima sfida contro la Juventus: "Troviamo una squadra che si gioca moltissimo e vengono da una brutta sconfitta a Parma, per questo in casa loro dovranno spingere e cercare di fare la partita oltre a portare il risultato. Saranno avvelenati. Credo che la gente si aspetti una reazione importante. Noi siamo noi, dovremo fare una gara attenta e coraggiosa come quella contro il Napoli. Purtroppo abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di esserci, ma a Torino cercheremo di fare una partita simile. L'intenzione è quella di andare a fare punti". Sugli infortunati: "Si sono fermati Gagliardini e Ganvoula, non ci saranno contro la Juventus così come Zeroli, Keita, D'Ambrosio, Izzo... siamo un po' in emergenza ma non c'è problema, lo siamo stati tutto l'anno". Un pensiero sul Papa: "Non ho mai avuto la fortuna di incontrarlo, io vengo da Roma e si è fermato tutto. Dispiace, è stata una figura molto importante".

Sul primo anno in Serie A:"La stagione mi lascia molto. Mi sono misurato contro i migliori d'Italia. Il mio pensiero è sufficiente al di là dei risultati, a volte positivi e altre meno. È una stagione andata un po' così, ma non rimpiango nulla, qualcosa devo tirare fuori. Non rimpiango nulla, sono contento di essere venuto qui a Monza. Ho conosciuto tante persone, mi sono misurato per la prima volta in A, non è un rimpianto essere venuto qua. Ringrazio Dio tutti i giorni. Per quanto riguarda l'esonero capita a tutti gli allenatori,l'hanno letta così ma poi ci hanno richiamato. Sulla proprietà? Non l’ho mai incontrata, ho contatto con Galliani. Rispetto le scelte di tutti, devo portare a casa il risultato, poi se mi chiamano dieci volte o non mi chiamano mai io sempre al risultato devo pensare".