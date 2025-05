Monza, finisce il grande sogno di Berlusconi. Ma la garanzia per il futuro è Galliani

Piersilvio Berlusconi l'aveva detto in tempi non sospetti, quando ancora la situazione del Monza non era precipitata sino alla retrocessione in Serie B dopo tre stagioni nel massimo campionato. Era l'11 dicembre scorso. Il figlio di Silvio, l'uomo che senza badare a spese aveva coronato il grande sogno brianzolo della Serie A, avvertì: “La volontà è quella di trovare qualcuno che possa, insieme con noi o da solo, occupa