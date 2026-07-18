Gol e spettacolo nella prima di Juric al Monza: Pro Vercelli battuta 4-3

Il resoconto della partita

I biancorossi partono con grande intensità, nonostante le temperature elevate, creando diverse occasioni nei primi minuti con Dany Mota, Pessina e Kouadio. A sorpresa, però, è la Pro Vercelli a sbloccare il risultato con una conclusione dalla distanza di Burruano. La reazione del Monza è immediata: prima arriva il pareggio favorito dall'autorete di Van Koeverden su traversone di Birindelli, poi Colpani completa la rimonta con uno splendido sinistro a giro dopo una brillante azione personale. Il fantasista è tra i più ispirati e sfiora anche la doppietta prima dell'intervallo, con il Monza che chiude meritatamente avanti 2-1.

Nella ripresa Juric cambia molti interpreti, ma la squadra continua a cercare il possesso e la verticalità. La Pro Vercelli trova il nuovo pareggio con Rutigliano, ma i brianzoli rispondono ancora grazie al talento di Forson, autore di un preciso mancino sul secondo palo. Nel finale salgono in cattedra i nuovi ingressi: Loubao si mette in evidenza con accelerazioni e assist, mentre Petagna firma il momentaneo 4-2 con un inserimento puntuale in area. Gli ospiti accorciano nuovamente le distanze con Comi, ma la squadra di Juric gestisce senza particolari affanni gli ultimi minuti. Arriva così una vittoria incoraggiante per i biancorossi, che dopo dieci giorni di preparazione offrono segnali positivi sul piano dell'intensità, della qualità nel palleggio e dell'aggressività richiesta da Juric. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio, quando il Monza affronterà il Galatasaray a Linz nel secondo test della preseason.