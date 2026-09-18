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La perla di Adzic non basta, la doppietta di Varela stende il Sassuolo: prima vittoria per il Monza di Juric

Nell'anticipo della quinta giornata i brianzoli conquistano i primi 3 punti in campionato. Ancora in gol il montenegrino in prestito dalla Juventus
3 min
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Il Monza di Juric vince la prima partita in questo campionato. Allo stadio Brianteo, i biancorossi battono 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della quinta giornata di Serie A grazie alla doppietta di Varela. Nel finale accorcia Adzic, in gol per la terza partita consecutiva, ma non basta. Con questo successo i brianzoli salgono a 4 punti in classifica, mentre i neroverdi non danno continuità alla vittoria sulla Juventus e rimangono a quota 7.

Il racconto della partita

Pronti via e dopo 45 secondi Cinquegrano sfiora l'autogol: cross di Cutrone per Robinson, il terzino neroverde interviene in chiusura ma una doppia carambola con Muric per poco non termina in rete. Al 15' doppia grande occasione per Berardi: servito da Laurienté, calcia col sinistro a tu per tu con Tornqvist che lo mura, sulla respinta ci prova anche con il destro ma mette sul fondo. Al 40' grande combinazione tra Robinson e Varela, palla a Cutrone libero nell'area piccola, ma l'ex Milan ci mette troppo per controllare il pallone e viene chiuso dall'intervento decisivo di Cinquegrano.

Al 51' il Monza va in vantaggio: calcio d'angolo di Birindelli, colpo di testa di Varela centrale ma Muric si fa sfuggire clamorosamente la palla nel tentativo di bloccarla e di fatto se la butta in porta. Al 63' arriva la doppietta di Varela, stavolta su calcio di rigore che si è procurato il subentrato Mota per fallo di Esposito: l'attaccante della squadra di Juric spiazza il portiere avversario e fa 2-0. Al 79' Birindelli sfiora il tris con un mancino incrociato che accarezza il palo alla sinistra di Muric. All'88' il Sassuolo riapre la partita con una splendida punizione di Adzic che trova l'incrocio e batte Tornqvist sul suo palo. Al 93' palo di Bowie di testa su cross di Adzic, neroverdi a un passo dal pareggio. E' l'ultima emozione della partita, il Monza si impone 2-1 e conquista la sua prima vittoria in campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Monza

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