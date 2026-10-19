Monza, Juric gongola dopo il poker al Cagliari e avvisa Abate: "Col Torino come in Coppa"

"Partita tosta, nel primo tempo il Cagliari ci ha sorpreso con il modulo, nel secondo tempo invece ci siamo sciolti e abbiamo interpretato benissimo, i giocatori hanno capito cosa è mancato nel primo tempo. Varela sta facendo gol e vuole migliorare tanto, è all'inizio e ci sono tanti margini di miglioramento, ora posso solo dirgli bravo perché ogni volta che tira è gol". Così Ivan Juric, intervenuto al termine della gara interna contro il Cagliari che ha visto il Monza travolgere gli ospiti con un perentorio 4-0. Queste le firme del poker: Kouadio (39'), Varela (47', 79') e Robinson (66'). Un risultato valido per la settima giornata di Serie A e che vale inoltre il secondo successo in campionato dopo quello sul Sassuolo. La prossima giornata, il Monza scenderà sul campo del Torino venerdì 23. A seguire, il ritorno al Brianteo dove mercoledì 28 è atteso il Napoli. Queste le parole del tecnico dei brianzoli, già reduci dalla sconfitta contro la Lazio all'Olimpico: "Il ko con la Lazio? La Lazio ha giocatori molto forti che negli spazi vanno molto forte. Quando li lasci correre, pressano e diventano molto fastidiosi, lì abbiamo sofferto molto il primo tempo e il secondo meglio. - ha dichiarato in conferenza stampa - . Oggi nel primo tempo il Cagliari è andato meglio, bisogna essere sinceri, poi la partita è andata bene ma hanno grandi giocatori come Maldini, Nzola, Mendy quindi non è stata facile....Non andrà sempre così che il secondo tempo va tutto bene e fai tanti gol".

Juric: "Col Torino come in Coppa" "Gol tutti molto belli, lavoriamo sui concetti e sul creare con il gioco, andando a pressare e mettere in difficoltà avversari. Kouadio sono molto soddisfatto, ragazzo molto serio e pieno di fiducia, oggi ha fatto molto bene. Torino ha ottimi giocatori, squadra tosta compatta e con buona qualità, bisogna ripetere prestazione della Coppa, speriamo che i miei recuperino e siano carichi. Foe Ondoa e Akinsanmiro la coppia ideale a centrocampo? Noi under-performavamo fino ad oggi, mentre oggi è successo il contrario, il Cagliari ha avuto occasioni ma abbiamo vinto noi. In altre partite come anche con l'Udinese invece si doveva fare di più. Akinsanmiro oggi ha fatto molto bene e sta migliorando, Foe Ondoa non pensavo potesse già giocare a questi livelli, mega intelligente, si è conquistato il posto, oggi grande partita. Goglichidze? Essere aggressivi, rubare palla e ripartire lo vogliamo fare sempre ed oggi è stato fatto molto bene. Goglichidze ragazzo tosto, sempre concentrato e con forza, il suo viaggio in Nazionale ci ha giovato perché quando è tornato vedevi che aveva acquisito una grande consapevolezza".