Juric, a volte ritornano: la rivincita a Monza dopo un biennio da incubo

Rieccolo. Più in forma che mai, tanto da farsi scappare - e non è da lui - pure diversi sorrisi lunedì nel post partita di Monza-Cagliari . Una gara terminata con la scintillante vittoria per 4-0 dei lombardi, giunti così al secondo successo casalingo consecutivo. Dopo il Sassuolo anche i sardi sono finiti al tappeto contro i biancorossi, che giocano un calcio aggressivo e brillante. Roba che da parte della sue squadre non si vedeva da un bel po’. Non a caso ora Ivan Juric sta assaporando il sapore della rivincita dopo un biennio da incubo costellato dagli esoneri patiti alla guida di Roma e Atalanta. Una doppia cocente delusione inframmezzata dalla retrocessione in Championship col Southampton, arrivata addirittura con 7 giornate d’anticipo. Mai nessuno nella storia della Premier League era stato spedito nella Serie B inglese con così largo anticipo. Se vogliamo, quello era stato l’errore capitale da parte del tecnico, che in seguito all’esonero di Roma avrebbe dovuto avere la forza e il coraggio di restare fermo. Invece il desiderio dell’immediata rivalsa aveva preso il sopravvento, inducendolo ad accettare la chiamata inglese. Peccato che al suo arrivo il Southampton fosse ultimissimo in classifica. Praticamente già spacciato. Ergo: quella retrocessione gli va imputata fino a un certo punto, anche se - si sa - il calcio non ha memoria e alla fine il conto è stato salato per Juric, incolpato dai tabloid d’Oltremanica come il principale responsabile del tracollo biancorosso.

Monza per il rilancio

Una batosta pesantissima per “Ivan il Terribile”, com’era stato ribattezzato dai tifosi il tecnico di Spalato ai tempi in cui guidava l’Hellas Verona. Stagioni ruggenti nelle quali l’allenatore croato era stato abilissimo nel valorizzare tanti ragazzi semi-sconosciuti facendo spiccare loro il volo verso club di prima fascia e permettendo al tempo stesso alla società gialloblù di realizzare grandissime plusvalenze. Da Kumbulla a Rrahmani, passando per Amrabat fino a Dimarco (l’unico il cui cartellino era in prestito): in tanti devono all’incontro con Juric la svolta della propria carriera. Dopo Verona Ivan aveva poi scelto il Toro per fare il salto di qualità: un triennio positivo dal 2021 al 2024 senza però l’acuto di centrare il piazzamento in Europa che avrebbe reso da buone in memorabili quelle annate. Motivo per cui nei mesi scorsi (a fine aprile per la precisione, ndr) il presidente granata Urbano Cairo aveva accarezzato l’idea di riaffidargli la guida del Toro. Un pensiero coltivato per qualche giorno prima della virata decisa su Ignazio Abate, caldeggiato in primis dal ds Gianluca Petrachi. Il primo faccia a faccia tra i due in Coppa Italia ha sorriso a Juric, che ha estromesso dalla competizione la sua ex squadra e adesso sogna un clamoroso bis in campionato. Una rivincita verso chi, dopo l’ultimo biennio costellato da numerose delusioni tra Italia e Inghilterra, aveva già bollato il croato come un tecnico sul viale del tramonto. Altro che bollito: Juric a Monza ha trovato l’habitat ideale per tornare a esprimere le proprie idee calcistiche. Non a caso pure i tifosi biancorossi, che avevano accolto la sua nomina con un po’ di scetticismo, adesso sono tutti dalla sua parte. Ambiente ricompattato e talenti in rampa di lancio, anche grazie ai suoi insegnamenti. Sul campo, infatti, in pochi sono bravi come Ivan, che negli ultimi tempi ha provato a mitigare alcune ruvidezze caratteriali. E così in Brianza guardano ora al futuro con la convinzione di acciuffare l’obiettivo salvezza. Occhio quindi ai vari Kouadio, Robinson e Varela in rampa di lancio e destinati a diventare i nuovi protagonisti del mercato. Con Juric a sua volta “rigenerato” dalla beauty farm Monza, che sta rappresentando il palcoscenico ideale per mostrare, nuovamente, le proprie qualità da allenatore. In fondo - come avrebbe sussurrato ad amici e confidenti - gli sarebbe bastato avere un po’ più di tempo e soprattutto la stessa fiducia anche a Bergamo per riuscirci pure alla guida dell’Atalanta.