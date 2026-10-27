Juric, conferenza Monza-Napoli: "Allegri diverso rispetto a quello della Juventus. Con la Roma..."

"Sconfitta con il Torino? Sono stati più bravi loro. Ci sono stati particolari in cui siamo stati penalizzati, e sono delle situazioni che spostano l'inerzia da una o dall'altra parte. Molto bene fino al nostro gol, dopo di che abbiamo perso un po' di inerzia e loro hanno fatto grandi gol". Lo ha detto Ivan Juric in conferenza stampa. Il suo Monza affronta il Napoli nel turno infrasettimanale di Serie A: "Dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo vincere più contrasti. I ragazzi stanno migliorando ed è giusto che possano sbagliare. Però sono convinto che cresceranno" ha detto il tecnico del Monza. Poi, ha spiegato: "Cambio tanto la fase difensiva tra casa e trasferta? Solo nei risultati. Non vedo questa differenza, a volte ci sono situazioni in cui ti va bene e riesci a vincere e momenti in cui prendi gol e va male. Non vedo grande differenza".