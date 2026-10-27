Juric, conferenza Monza-Napoli: "Allegri diverso rispetto a quello della Juventus. Con la Roma..."
"Sconfitta con il Torino? Sono stati più bravi loro. Ci sono stati particolari in cui siamo stati penalizzati, e sono delle situazioni che spostano l'inerzia da una o dall'altra parte. Molto bene fino al nostro gol, dopo di che abbiamo perso un po' di inerzia e loro hanno fatto grandi gol". Lo ha detto Ivan Juric in conferenza stampa. Il suo Monza affronta il Napoli nel turno infrasettimanale di Serie A: "Dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo vincere più contrasti. I ragazzi stanno migliorando ed è giusto che possano sbagliare. Però sono convinto che cresceranno" ha detto il tecnico del Monza. Poi, ha spiegato: "Cambio tanto la fase difensiva tra casa e trasferta? Solo nei risultati. Non vedo questa differenza, a volte ci sono situazioni in cui ti va bene e riesci a vincere e momenti in cui prendi gol e va male. Non vedo grande differenza".
Le parole di Juric su Allegri
Su Allegri, tecnico del Napoli: "Allegri diverso? Secondo me ha cambiato tanto. Contro la Roma, per 60 minuti ho visto un Napoli favoloso. Adesso Allegri mi sembra molto più offensivo, diverso rispetto a quello della Juventus". Infine, sulla formazione in vista della sfida contro gli azzurri: "Toure e Zeballos come stanno? Sono entrambi pronti. Abbiamo dei problemi dietro, Kouadio dovevo preservarlo. Turnover? Io non ho un undici fisso. Sono scelte per la partita. Dietro cambierò qualcosa. Devo stare più attento, non siamo ancora come vorrei io ma ci arriveremo. Per cui bisogna affrontare la partita come al solito, con aggressività. Voglio essere sempre propositivo. Mi aspetto una squadra che vuole correre, vuole pressare, che ha voglia".
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