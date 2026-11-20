La pressione del cognome Birindelli

Samuele, il 22 agosto per la prima volta ha indossato la fascia di capitano del Monza, contro l’Inter, a San Siro. Cosa ha provato? «È stata una bella emozione, ormai a Monza sono quasi di casa. Vivo bene con la città, con le persone. C’è sempre un bel clima, un bel gruppo, anche con i tifosi. È stato un bel momento, un orgoglio rappresentare tutti. Anche se mi dispiace sia capitato per l’infortunio di Pessina, però ora è tornato e siamo tutti contenti». Suo padre (Alessandro, ex difensore della Juventus, nda), quando era bambino, si nascondeva dietro i cespugli per non metterle pressione. Di strada per arrivare al Meazza ne ha fatta parecchia. Le ha mai dato, le dà ancora qualche consiglio? Peraltro condividete anche il ruolo in campo... «Da piccolo mi metteva un po’ di ansietta, ma con il tempo sono riuscito a gestirla e trasformarla in positività. Quando arrivi davanti a ottantamila persone, quell’ansia lì deve sparire, perché se no ti perdi. Oggi, quando entri in quegli stadi si accende una fiamma dentro ancora più grande. Ti danno un’adrenalina, una carica eccezionale. Ancora oggi mi dà qualche consiglio che porto sempre con me, ma negli ultimi anni meno, soprattutto da quando sono arrivato in Serie A». Sappiamo che ha seguito un percorso con mental coach e psicologa per superare un periodo difficile dopo la retrocessione. Quanto conta la salute mentale per uno sportivo professionista? «L’ho provato su me stesso: conta tanto se si è convinti di potersi far aiutare, affidandosi alle persone giuste. Io lo consiglio a tutti: come si allenano i muscoli in palestra, bisogna allenare anche la mente». Prossima partita, con la Fiorentina... «Per me è un derby perché sono pisano e per la parte juventina di casa. È una partita sentita, è vero, è anche una cosa goliardica per gli amici a Pisa, ma vale tre punti come le altre e noi dobbiamo dare il massimo per ottenerli».