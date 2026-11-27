Varela, il duello con Malen per il capocannoniere: "Faccio la corsa su me stesso. Gli invidio..."
Undici gol in undici partite, numeri da grande attaccante e un impatto sul campionato che ha inevitabilmente attirato l'attenzione delle big. Gustavo Varela si sta prendendo la scena con la maglia del Monza, trasformando quello che inizialmente poteva sembrare un semplice momento positivo in una vera e propria consacrazione. Dalle difficoltà vissute al Benfica alla fiducia trovata in Italia, il percorso del centravanti portoghese racconta una crescita costruita attraverso il lavoro, la pazienza e la forza di un gruppo che ha saputo metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi. Ma dietro i gol e le attenzioni del mercato c'è anche un ragazzo legato profondamente alla famiglia, alle proprie origini e a un calcio vissuto con passione e umiltà. In una lunga intervista concessa a Sky Sport Insider, Varela ha aperto una finestra sul suo mondo, raccontando il presente al Monza, il rapporto con Jurić, le ambizioni personali e le indiscrezioni sul futuro. E ha fatto chiarezza anche su una questione legata alla Juve.
Varela, il momento d'oro al Monza: "La cosa più bella è la fiducia"
Il rendimento di Varela è sotto gli occhi di tutti. Undici reti nelle prime undici partite di Serie A, un bottino che lo ha portato a eguagliare il ritmo realizzativo di Vincenzo Montella e a superare quello di Diego Milito. Eppure, secondo il portoghese, la svolta non è arrivata soltanto con i gol. Alla base della sua esplosione c'è soprattutto l'ambiente trovato in Brianza, dove fin dal primo giorno si è sentito parte integrante del progetto. "Cosa mi ha dato il Monza per esprimermi così? Più che di aiuto, parlerei di fiducia. Sentire che gli altri credono in te. Se ogni mattina arrivi al campo, ti guardi intorno e capisci che i compagni credono in te, che ti lasciano sbagliare e crescere, per un giocatore è la cosa più bella che ci sia. Quando hai questo, chiunque rende al massimo" - ha spiegato Varela.
Un rapporto positivo con il gruppo che gli ha permesso di affrontare con serenità anche la pressione legata ai risultati. Varela non vuole lasciarsi condizionare dai numeri, né trasformare la classifica marcatori in un'ossessione. Il suo approccio è semplice: continuare a lavorare, ripartire ogni giorno e mettere il proprio talento al servizio della squadra. Ha raccontato che la sera, a casa, chiude gli occhi e si chiede cosa gli stia succedendo, ma che poi li riapri il prima possibile: "Come mai? Perché se non li riapro, e non ricomincio da zero, questo momento finisce. Spero che duri il più a lungo possibile, e il mio obiettivo principale è continuare a viverlo. Non guardo gli altri giocatori come qualcuno da superare. Penso solo a dare il massimo. Se il massimo vuol dire un gol, tanto meglio. Altrimenti voglio essere utile alla squadra. Adesso i gol arrivano, quindi va ancora meglio".
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