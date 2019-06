Marca: "Albiol saluta il Napoli: andrà al Villarreal"

TORINO - Dopo sei stagioni, Raul Albiol è a un passo dal lasciare il Napoli. Come riporta Marca il Villarreal, che aveva già cercato il difensore la scorsa stagione, è intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 4 milioni. L'esperto centrale spagnolo, che compirà 34 anni a settembre, ritiene - stando a quanto scrivono in Spagna - conclusa la sua esperienza in Italia.

Raul Albiol saluta l'Italia: torna in Spagna

Dopo le esperienze con le maglie di Valencia e Real Madrid, Albiol si è trasferito al Napoli nel 2013 per una cifra pari a 12 milioni di euro. Con il club partenopeo ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, collezionando 218 presenze e realizzando cinque gol. Adesso, però, la sua avventura in Italia sembra essere arrivata al capolinea. Dalla Spagna sono sicuri che il Villarreal pagherà i quattro milioni di euro alla società di Aurelio De Laurentiis per la clausola rescissoria e il difensore centrale potrà tornare così in patria.