Gattuso: “Napoli senz'anima, la squadra ha scelto di andare in ritiro”

NAPOLI - "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi perché la prestazione è stata imbarazzante . Oggi c'è stata una grande involuzione rispetto alle ultime partite e siamo stati inguardabili". Non usa mezzi termini Gennaro Gattuso per commentare la sconfitta del suo Napoli per 2-0 contro la Fiorentina . Decidono le reti di Chiesa e Vlahovic e al fischio finale al San Paolo esplode la contestazione: "L'ambiente non è un alibi - ha spiegato il tecnico partenopeo ai microfoni di Dazn -. Siamo dei privilegiati per il lavoro che facciamo e il primo responsabile sono io. Dobbiamo analizzare quel che non funziona perché stiamo toccando il fondo e non possiamo continuare così. La squadra è malata ed è senza anima, oggi mi aspettavo una grande prestazione e sono rimasto deluso". Poi la conclusione: "Dobbiamo recuperare i giocatori infortunati anche se la situazione dell'infermeria non deve essere un alibi. Dobbiamo lavorare e trovare nuove soluzioni, soprattutto sul reparto offensivo". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico azzurro ha aggiunto: "Abbiamo sbagliato tutto, sono preoccupato perché siamo sprofondati. Sapevo che sarebbe stato difficile, a me piacciono le sfide complicate, io ci metto la faccia ma dobbiamo capire cosa sta succedendo".

Gattuso: "Napoli in ritiro"

"Io coinvolto nel progetto? Ci mancherebbe, non sono venuto qui per stare uno o due mesi". Così Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina al San Paolo. "Sarebbe troppo facile pensare al caso delle multe, la squadra sta dando tanto ma dobbiamo ritrovare l'entusiasmo e la voglia di saper soffrire", aggiunge. "Io e il mio staff dobbiamo trovare la soluzione. Stiamo rischiando e giocando con il fuoco", prosegue Gattuso. "Voi parlati di Champions, ma dobbiamo guardare la classifica, partita dopo partita, guardarci negli occhi e dirci le cose in faccia. Per me è difficile parlare perché avevamo lavorato bene ed avevo sensazioni positive. La squadra ha deciso di andare in ritiro, perchè non possiamo sottovalutare nulla. Dobbiamo cercare una soluzione, perché in questo momento non basta quello che stiamo facendo". Poi sulle multe: "Sarebbe troppo facile dire che sono quello il problema, questa squadra dà tanto in allenamento, ma deve ritrovare entusiasmo. Non annusa il pericolo, poi a fine partita si lascia andare alla disperazione. Demme e Lobotka? Ci daranno una mano, ma li metterei in difficoltà se li facessi giocare subito. Koulibaly? Non si è allenato in questi giorni, vedremo. La mia unica preoccupazione è mettere in condizione di giocare calciatori forti che non sono abituati ad una classifica così", conclude.