Koulibaly e il gol alla Juve con il Napoli: "Ricordo il silenzio"

Ultimo calcio d'angolo della partita, salgono le torri. Koulibaly in area prende il tempo a tutti, terzo e tempo e via in cielo per impattare perfettamente e infilare Buffon. E' il 22 aprile 2018, il Napoli vince 1-0 in casa della Juve, con l'Allianz ammutolito e la classifica di Serie A che si accorcia in un attimo: azzurri a meno uno dai bianconeri in vetta, finale di stagione apertissimo. Quel gol, per tutti tifosi partenopei, rappresenta la speranza di vincere lo scudetto di nuovo dopo tanti anni. Ma poi il tricolore va ancora una volta a Torino. Eppure, la magia di quella notte per i giocatori del Napoli resta intatta. Su Instagram Koulibaly racconta le sue emozioni: "Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio di José (Callejon, ndr) e di tutti gli altri. Intanto, nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo".

