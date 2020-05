Il Napoli potrà allenarsi. Verso il sì anche per Lazio e Roma

NAPOLI - "Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purchè vengano garantite pienamente tutte le esigenza di tutela sanitaria". Così, attraverso una nota, l'Unità di Crisi Regionale della Campania ha annunciato il via libera agli allenamenti della squadra di Gattuso a partire da lunedì 4 maggio. "Per correttezza di rapporti - si legge -la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì". A preannunciarlo era già stato ieri lo stesso governatore Vincenzo De Luca.

Verso il sì anche Roma e Lazio

A fare da apripista era stato il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini che, con un'ordinanza, aveva dato l'ok agli allenamenti dal 4 maggio per Bologna, Parma, Sassuolo e Spal. Anche Lazio e Roma pronte a tornare in campo lunedì. Anche la Regione Lazio, infatti, è pronta a ufficializzare la decisione che coinvolgerebbe giallorossi e biancocelesti.