Napoli, Lobotka: "Quattro compagni mi hanno colpito più degli altri"

NAPOLI - Colpo di mercato del Napoli lo scorso gennaio, Stanislav Lobotka ha fatto felici i tifosi azzurri rispondendo su Instagram alle loro domande: "Cosa cambia tra Liga e Serie A? In Italia le squadre difendono di più, si coprono per poi sfruttare i contropiedi. In Spagna c'è più libertà". Quando gli chiedono chi lo abbia più colpito della sua nuova squadra, l'ex Celta Vigo risponde: "E' difficile da dire perchè sono tutti ottimi giocatori, ma se devo fare qualche nome forse dico Mertens, Insigne, Zielinski e Fabian Ruiz". Il San Paolo ha colpito nel segno l'ex galiziano: "Il debutto è stato incredibile, i tifosi mi hanno accolto bene e mi sono sentito alla grande. Mi hanno fatto sentire orgoglioso di far parte di questa squadra".