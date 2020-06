Napoli, Gattuso torna e i giocatori lo accolgono con 1' di silenzio

NAPOLI - Grande gesto di affetto e vicinanza della squadra a Gattuso, dopo che il tecnico ha perso la sorella Francesca: i giocatori hanno accolto Rino con un minuto di silenzio e un abbraccio virtuale. L'allenatore del Napoli è tornato oggi al campo al Centro Tecnico di Castel Volturno dopo il tremendo lutto e, come riporta anche il club, i calciatori non hanno fatto mancare la loro solidarietà. Insigne e compagni si sono stretti in raccoglimento in memoria della sorella di Gattuso.

