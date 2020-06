Coronavirus, Guerra bacchetta i tifosi del Napoli: "Sciagurati!"

NAPOLI - Il direttore aggiunto dell'Oms Ranieri Guerra, ai microfoni di Rai 3, ha commentato duramente le immagini dei festeggiamenti dei tifosi azzurri dopo la vittoria in Coppa Italia con la Juve: "Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove”. "Fa male vedere queste immagini se ripensiamo a quanto ha contato per la diffusione dei contagi la partita dell'Atalanta all'inizio dell'epidemia in Lombardia - è il monito di Guerra -. Non vorrei si ripetesse proprio ora che il Cts ha accolto le proposte della Figc per non limitare del tutto il calcio, come scienza e coscienza medica avrebbero suggerito".

