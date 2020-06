Il segreto del Napoli: Gattuso e la super difesa

NAPOLI - Difficile pensare di andare a prendere questa Atalanta, ma con una Juventus già battuta in Coppa Italia, l’Inter che a un passo avanti ne fa seguire due indietro e una Lazio che non sembra essere ripartita nelle stesse condizioni in cui si era fermata, il rimpianto in casa Napoli non riguarda solo il quarto posto, ma addirittura qualcosa in più. D’altronde, dopo le 4 sconfitte rimediate nelle prime 5 uscite con Rino Gattuso in panchina, la squadra azzurra ha cambiato marcia e non solo ha vinto la Coppa Italia, facendosi largo tra Lazio, Inter e Juventus, le prime 3 della classe e pareggiato contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions, ma anche in Serie A sarebbe secondo alle spalle proprio dell’Atalanta (19 punti) in questo mini campionato di 7 partite, in cui di punti ne ha ottenuti 18, frutto di 6 vittorie e una sola sconfitta, rimediata in una singola giornata di black out contro il Lecce lo scorso 9 febbraio. Sarebbero dietro la Juve, la Lazio e soprattutto l’Inter (addirittura a -7).