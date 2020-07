Gattuso: “Napoli non ancora perfetto”. E sui calci di rigore…

NAPOLI - "L'emozione è stata grande. Per la prima volta ho affrontato una squadra che mi ha permesso di vincere e di diventare un uomo. Le sensazioni provate sono state tante". Queste le dichiarazioni di Rino Gattuso dopo il pareggio per 2-2 tra il suo Napoli e la sua ex squadra, il Milan. L'allenatore azzurro non è completamente soddisfatto della sua squadra che crea ma non concretizza: "Quando creiamo, dobbiamo fare gol - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport - Giochiamo tantissimi palloni ma sbagliamo tanto sotto porta. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, ma sono contento della crescita della squadra. Ci hanno criticato per l'atteggiamento attendista e per aver lasciato campo agli avversari, ora stiamo provando a fare qualcosa di diverso ma non siamo ancora perfetti". Poi sul futuro di Callejon, in scadenza di contratto: "Dovete chiederlo al presidente. La società sa quel che penso del giocatore. Ma bisogna rispettare la politica del club". C’è spazio anche per un commento sulle regole legate ai falli di mano in area di rigore: "Per giocare a calcio le mani sono importanti. Non è possibile nasconderle, stiamo andando in una situazione pericolosa. Questo non è calcio e dobbiamo rivedere queste regole", ha concluso Gattuso. (Italpress)

Napoli-Milan 2-2: Kessie riprende Gattuso