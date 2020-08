Il Napoli apre ai tifosi in ritiro: ecco tutte le regole da sapere

NAPOLI - Il Napoli riparte con la preparazione estiva e apre ai tifosi, ma con rigorose regole anti Coronavirus: otto gli allenamenti per i ragazzi di Gattuso e due incontri amichevoli nel precampionato a Castel di Sangro, in Abruzzo. Oggi il gruppo azzurro si raduna a Napoli e domani raggiungerà la sede del ritiro. La stessa società ha dettato le regole alle quali i sostenitori si dovranno rigorosamente attenere per non infrangere le disposizioni contro il Covid-19.

Napoli, le regole per i tifosi

Per assistere agli allenamenti i tifosi dovranno prenotarsi, registrando su un apposito sito i propri dati anagrafici. Sia agli allenamenti che alle due partite amichevoli (triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro il 28 agosto e gara con il Teramo il 4 settembre) potranno assistere al massimo 1.000 spettatori per garantire il distanziamento minimo di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli ingressi al pubblico saranno controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, che vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l'utilizzo della mascherina di protezione che la distanza interpersonale di almeno un metro. Agli ingressi verrà inoltre misurata la temperatura corporea: chi avrà una temperatura pari o superiore ai 37,5° non sarà ammesso nello stadio Patini di Castel di Sangro.