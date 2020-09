Napoli, Petagna finalmente in campo: "Non vedevo l'ora di tornare"

NAPOLI - Andrea Petagna è finalmente tornato in campo dopo l'interminabile attesa. L'attaccante prelevato dal Napoli nello scorso mercato di gennaio, risultato positivo al Coronavirus dopo essere stato in vacanza in Sardegna, ha finalmente superato il Covid ed è tornato a disposizione di mister Gattuso dopo il ritiro in Abruzzo. Petagna ha festeggiato la bella notizia su Instagram, con la sua prima foto in maglia azzurra e il messaggio "Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli!". Gli azzurri, al Training Center, hanno lavorato in vista dell'amichevole con il Pescara potendo contare anche sul rientro di Fabian Ruiz e Rrahmani dalle rispettive nazionali.

