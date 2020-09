Gattuso: "Il Napoli deve tornare tra le prime 4. Osimhen ha una marcia in più"

PARMA - "Osimhen è un valore aggiunto, ha una marcia in più. Ma bisogna giocare con i principi giusti e le scelte che abbiamo fatto oggi sono state giuste. Serve equilibrio". Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso dopo la vittoria esterna per 2-0 sul Parma. Dopo un primo tempo senza tiri in porta, gli azzurri trovano la scossa nella ripresa: "Non dobbiamo regalare nulla - ha spiegato il tecnico partenopeo ai microfoni di Dazn -, questa squadra gioca un grande calcio da tanti anni ma non può permettersi di riaprire partite che sembravano chiuse. Bisogna gestire bene i dettagli di ogni sfida. Voglio vedere una squadra ben organizzata con i principi ben chiari in testa. Stiamo giocando in un calcio anomalo, non è semplice allenare e invidio chi ne è capace. È un mercato difficile per tutti, che muove pochi soldi, calciatori e club devono farsene una ragione. Ma vogliamo rientrare tra le prime quattro".

