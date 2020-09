Napoli, Giuntoli: "Koulibaly resta. Riusciremo a vendere Milik"

NAPOLI - Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima del fischio d'inizio della partita con il Genoa: "Osimhen è stato utilizzato per mezz'ora anche domenica. In base all'avversario Gattuso opterà per il 4-3-3 o il 4-2-3-1. L'idea di prendere Osimhen nasce da tutti. Vediamo insieme i giocatori e il suo acquisto nasce dall'esigenza di avere un attaccante di profondità. Milik non voleva rimanere e abbiamo scelto altro con lui e con Petagna. In questo momento c'è ancora il mercato aperto e tenendo conto che nell'ultima settimana si fanno l'80% delle operazioni siamo fiduciosi di poter portare a termine la cessione di Milik. La squadra è stata completata già a gennaio prendendo Lobotka e Demme. Poi con Petagna e Rrahmani l'organico è molto completo quindi siamo sereni. Koulibaly credo rimanga noi siamo molto contenti e anche lui".