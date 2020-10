Il Napoli non parte per Torino! Anche Elmas positivo

NAPOLI - Il Napoli non partirà per Torino per la trasferta di campionato contro la Juve in programma domani. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza è stata l'Asl Napoli 1 dopo l'inizio di focolaio covid19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo.

Napoli, dopo Zielinski positivo anche Elmas

Dopo Piotr Zielinski anche Elif Elmas ha contratto il Covid-19. Lo comunica il Napoli in un tweet spiegando che "durante l'elaborazione degli ultimi quattro tamponi è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas".