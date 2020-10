Juve-Napoli, Grassani: "Sentenza non prima di lunedì"

NAPOLI - Mattia Grassani , legale del club partenopeo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli in merito a Juve-Napoli , gara di campionato che si sarebbe dovuta giocare all'Allianz Stadium domenica 4 ottobre e sulla quale indaga la procura: "Credo che per tempi tecnici la sentenza di Juventus-Napoli non arriverà prima di lunedì. Il Napoli ha preannunciato ricorso ed il giudice Mastandrea deve fissare le date per il deposito dei documenti. Una volta fissata la data poi si agirà di conseguenza. La vicenda di Juve Napoli non è equiparabile a nessuna decisione già presa. Gli ispettori della Procura Federale? Il procedimento di omologazione del risultato è avulso rispetto a questa visita fatta per verificare la correttezza dell'applicazione del protocollo".

Grassani assolve il Napoli: "Non avevamo scelta"

"La procura ha aperto un fascicolo per verificare correttezza dell'applicazione del protocollo dei vari club. Visita le sedi dove ci sono state delle positività, fatto per tutelare le società stesse. L'accesso di ieri a Castelvolturno è stato ritenuto soddisfacente. Punto di penalizzazione per il Napoli? Il 3-0 a tavolino porta in automatico la penalizzazione se la squadra non ha avuto un buon motivo per non presentarsi. Il Napoli ha piena fiducia nell'operato del giudice sportivo. La nostra è stata una scelta obbligata. L'unica possibilità di salvare il calcio è attenersi ai protocolli, però il protocollo prevede anche l'intervento delle autorità sanitaria".