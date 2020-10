Il Napoli contro il ko a tavolino: "Attendiamo l'esito dell'appello"

NAPOLI - Il Napoli ha affidato al proprio account Twitter ufficiale il commento alla decisione da parte della giustizia sportiva di infliggere alla squadra azzurra la sconfitta a tavolino per 3-0, più un punto di penalizzazione in classifica, per non essersi presentata all'Allianz Stadium in occasione della partita con la Juventus. "La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge - è il commento affidato al profilo Twitter ufficiale del club partenopeo - Attende con fiducia l'esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia". il Napoli ricorrerà al Tribuna d’Appello Federale, dove giudicherà Piero Sandulli. E in caso, il presidente De Laurentiis è pronto a ricorrere anche al Tar del Lazio.