Juve-Napoli, oggi la sentenza: ecco i possibili scenari

Oggi la sentenza. A meno che la stesura delle motivazioni non richieda più tempo e non si slitti a domani, ma è improbabile. Anche se Juventus-Napoli non finirà certamente con la decisione del Tribunale d’Appello Federale. Se, infatti, il giudice Sandulli dovesse dare ragione al Napoli, la partita si giocherà, molto probabilmente il 13 gennaio a Torino. Se, viceversa, dovesse confermare il primo grado di giudizio, ovvero 3-0 a tavolino a favore della Juventus e un punto di penalizzazione per il Napoli, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis farebbe un ulteriore ricorso alla corte del Coni e poi, eventualmente, sarebbe disposto ad arrivare fino al Tar del Lazio. Comunque vada, insomma, ci sarà un altro capitolo: in tribunale o in campo, perché, invece, la Juventus accetterà qualsiasi sentenza (non ha neppure partecipato all’udienza di ieri e non si considera parte in causa) senza opporre ricorsi all’eventuale decisione di disputare sul campo la partita. Oggi la sentenza perché ieri pomeriggio, al Tribunale d’Appello Federale sono andati lunghi.

Juve-Napoli, il ricorso: ecco cosa può succedere

Aveva preso molto tempo il dibattimento sul ricorso della Roma contro il 3-0, infiltto ai giallorossi contro il Verona per un errore nella compilazione delle liste. Subito dopo, l’udienza per Juventus-Napoli è andata avanti per un paio d’ore, lasciando poco tempo per la camera di consiglio e, quindi, rimandando a oggi la sentenza. Non è trapelato molto del dibattimento avvenuto tutto in videoconferenza e ci sono registrate solo sensazioni che, per la cronaca, non sono molto favorevoli all’accoglimento del ricorso. In Figc, così come in Lega, avevano accolto con favore la sentenza di primo grado, vissuta come un baluardo in difesa del protocollo Governo-Figc con il quale è possibile lo svolgimento del campionato, il cui completamento è esiziale per il movimento. Ieri si discuteva in un tribunale della Figc e la difesa dei regolamenti interni dovrebbe prevalere. Tuttavia è azzardato pronosticare la sentenza. Ieri il legale del Napoli, Mattia Grassani, ha provato a smontare punto su punto la sentenza di primo grado scritta dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Sentenza che ha condannato il Napoli, reo di non essersi presentato a Torino per la partita contro la Juventus del 4 ottobre. [...]

